Firefox 53 Beta 3 Testday Results

Hello Mozillians!

As you may already know, last Friday – March 17th – we held a new Testday event, for Firefox 53 Beta 3.

Thank you all for helping us making Mozilla a better place – Iryna Thompsn, Surentharan and Suren, Jeremy Lam and jaustinlam.

From Bangladesh team: Nazir Ahmed Sabbir | NaSb, Rezaul Huque Nayeem, Md.Majedul islam, Rezwana Islam Ria, Maruf Rahman, Aminul Islam Alvi | AiAlvi, Sayed Mahmud, Mohammad Mosfiqur Rahman, Ridwan, Tanvir Rahman, Anmona Mamun Monisha, Jaber Rahman, Amir Hossain Rhidoy, Ahmed Safa, Humayra Khanum, Sajal Ahmed, Roman Syed, Md Rakibul Islam, Kazi Nuzhat Tasnem, Md. Almas Hossain, Md. Asif Mahmud Apon, Syeda Tanjina Hasan, Saima Sharleen, Nusrat jahan, Sajedul Islam, আল-যুনায়েদ ইসলাম ব্রোহী, Forhad Hossain and Toki Yasir.

From India team: Guna / Skrillex, Subhrajyoti Sen / subhrajyotisen, Pavithra R, Nagaraj.V, karthimdav7, AbiramiSD/@Teens27075637, subash M, Monesh B, Kavipriya.A, Vibhanshu Chaudhary | vibhanshuchaudhary, R.KRITHIKA SOWBARNIKA, HARITHA KAMARAJ and VIGNESH B S.

Results:

– several test cases executed for the WebM Alpha, Compact Themes and Estimated Reading Time features.

– 2 bugs verified: 1324171, 1321472.

– 2 new bugs filed: 1348347, 1348483.

Again thanks for another successful testday! 🙂

We hope to see you all in our next events, all the details will be posted on QMO!