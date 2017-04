Firefox 53 Beta 8 Testday Results

Hello Mozillians!

As you may already know, last Friday – March 31st – we held a new Testday event, for Firefox 53 Beta 8.

Thank you all for helping us making Mozilla a better place – P Avinash Sharma and Surentharan.R.A.

From Bangladesh team: Nazir Ahmed Sabbir, Asiful Kabir Heemel, Iftekher Alam, Md.Majedul islam, sabrina joedder silva, Raihan Ali, Md Rakibul Islam, Anmona Mamun Monisha, Shah Md. Rifat, Sufi Ahmed Hamim, Rezwana Islam Ria, Maruf Rahman, Saima Sharleen, Kazi Nuzhat Tasnem, Tanvir Ashik, Humayra khanum, Azad, Foysal Ahmed, Tazin Ahmed, Md. Almas Hossain, Fatima Moon, Nusrat jahant, Sayed Ibn Masud, Roman Syed, Md. Mujtaba Asif, Abid Rahman, Khabirul Basar Tonmoy, sayed mahmud, Md Maruf Hasan Hridoy, Md Tanbiur Rahman, MD. RAHIMUL ISLAM, Touhidul Islam Rafi, Tanvir Rahman, Anika Alam Raha, Abu Jafar Al Mahfuz and MD. ARIFUL ISLAM SAIKAT.

From India team: Surentharan.R.A, Vibhanshu Chaudhary, Monesh B, subash, Vinothini.K, Fahima Zulfath A, P Avinash Sharma, varun tiwari, NAGARAJ V and harithaksankari.

Results:

– several test cases executed for the Compact Themes, Audio Compatibility and Video Compatibility features.

– 3 bugs verified: 902596, 1324356, 1325849

– 1 new bug filed: 1353059.

Again thanks for another successful testday! 🙂

We hope to see you all in our next events, all the details will be posted on QMO!